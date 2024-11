Ponte delle Grazie: ancora incerti i tempi di abbattimento e ricostruzione

Quando sarà demolito il Ponte delle Grazie ? Non si sa. Nei piani originari, dopo l’alluvione, l’abbattimento del principale collegamento con il borgo era stato previsto a giugno 2023. La data fu poi posticipata a dopo l’estate. Fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 non vi erano più certezze. A novembre 2024 quello che manca non sono solo le date. Una delle ultime ordinanze del generale Figliuolo ha stanziato 900 mila euro per la progettazione dei lavori. Poi però non si è più saputo niente. Per sgravare di lavoro il Comune di Faenza, la questione è passata in mano a Sogesid, la società di ingegneria partecipata dallo Stato. Si tratta di un cantiere che potrebbe raggiungere un costo di una decina di milioni di euro. Ma senza il progetto di ricostruzione è impossibile stanziare la somma.