Ladri in azione durante il ponte lungo a cavallo fra ottobre e novembre. Colpite le frazioni di Ravenna e Cervia dove sono stati segnalati diversi episodi di furti e tentati furti a danno di abitazioni. Non è escluso che ad agire sia stata sempre la stessa banda. La stessa, che da alcune settimane, sta agendo in tutto il territorio ravennate e nel vicino forlivese. Alcuni testimoni che hanno visto agire i malviventi hanno raccontato di un gruppo di tre uomini, vestiti di scuro