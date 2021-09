Pomeriggio di sport All’Acquae Sport Center di Porto Fuori per sostenere Il Parco di Alex

“Il parco di Alex” è sempre più vicino a diventare realtà. Continua la raccolta fondi per trasformare il parco Teodorico in un parco dove persone normodotate e persone con disabilità possano allenarsi insieme. Sabato 5 settembre, dalle 15 in poi, è infatti in programma all’Acque Sport Center un pomeriggio di sport che contribuirà alla realizzazione del parco in memoria di Alex Sapienza. In questi mesi sono stati diversi gli eventi organizzati, non solo in provincia di Ravenna, per cercare di trasformare in realtà, nella primavera del 2022, il progetto. Hanno aderito associazioni, moto club, privati, sportivi. Uno degli ultimi è stato Pierfrancesco Chili, una vita trascorsa fra Motomondiale e Superbike.