Il Partito Democratico di Ravenna ha depositato un’interrogazione per fare il punto sullo stato di avanzamento del cantiere per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Ponte Nuovo, in via 56 Martiri.

Si tratta del progetto più rilevante tra quelli finanziati con fondi PNRR e cofinanziati dal Comune, per un importo complessivo di 15,7 milioni di euro. L’intervento prevede la costruzione di una nuova scuola primaria strutturata per tre corsi, con l’obiettivo di accorpare le due scuole oggi esistenti, e la realizzazione di un impianto polisportivo a disposizione non solo degli alunni, ma di tutta la comunità del quartiere.

Questo progetto si inserisce in un pacchetto complessivo di cantieri scolastici, che ammontano a 32,7 milioni di euro di investimenti tra fondi PNRR e comunali, destinati al miglioramento dei nidi d’infanzia, alla riqualificazione di mense e spazi scolastici e alla messa in sicurezza e all’efficientamento delle strutture esistenti.

«La realizzazione del polo scolastico di Ponte Nuovo rappresenta un’opera strategica, non solo per l’ottimizzazione delle risorse scolastiche ma per l’intero quartiere – sottolinea la consigliera comunale del PD Michela Venturi –. È fondamentale che i lavori proseguano secondo il cronoprogramma, perché rispettare le scadenze del PNRR significa garantire al territorio una nuova scuola, una palestra e un impianto polisportivo che i cittadini attendono da anni. Il Partito Democratico continuerà a seguire da vicino questo progetto, perché crediamo che l’investimento in istruzione e servizi sia la vera priorità per il futuro di Ravenna».

Il PD ribadisce così il proprio impegno a sostenere e vigilare su progetti che qualificano l’offerta educativa e rafforzano i servizi scolastici, convinto che garantire strutture moderne, sicure e inclusive significhi investire direttamente sulla crescita della comunità e delle nuove generazioni.