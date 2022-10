La professoressa Giuseppina Paola Parpinello è la nuova Coordinatrice per il triennio 2022-25 del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Bologna, che si svolge presso la sede del Polo di Tebano e nelle aule del Campus di Cesena. “Giusi” Parpinello riceve il testimone dal professor Andrea Versari, che ha coordinato il corso dal 2017 ad oggi.

«Sono consapevole della responsabilità che questo ruolo richiede, e metto a disposizione il mio entusiasmo e l’esperienza maturata in questi anni – dichiara la professoressa Parpinello – Tra i miei obiettivi, ritengo fondamentale mettere al centro gli studenti e prestare attenzione al tasso di assunzione dei nostri laureati, che è ancora buono, ma evidenzia una flessione. Occorre quindi potenziare i rapporti con le aziende e le associazioni, per implementare le interazioni attraverso seminari, tirocini e tesi, al fine di creare opportunità per sbocchi professionali. Inoltre, essere presenti sul territorio, anche grazie al contatto con Assoenologi, è fondamentale per cogliere tempestivamente i segnali di cambiamento e mettere in campo azioni mirate. Dobbiamo essere pronti ad affrontare nuove sfide e cogliere eventuali opportunità. Nella sede di Tebano si prospetta la realizzazione della nuova cantina: raggiungere l’obiettivo è di fondamentale importanza. Ci sarà molto da lavorare per dare concretezza a questo progetto. Infine, confido nel sostegno del Coordinatore uscente, la cui esperienza maturata sarà preziosa per raggiungere i prossimi obiettivi».

Dal canto suo Gianni Carapia, Amministratore unico di Terre Naldi (la società che gestisce le strutture del Polo di Tebano), aggiunge: «Apprendo con grande piacere l’elezione della professoressa Parpinello quale Coordinatrice del Corso universitario in Viticoltura ed Enologia. L’incarico affidato ad una figura femminile di provata competenza, che già ben conosce il contesto del Polo di Tebano, è un fattore molto positivo che sono certo garantirà continuità nella buona gestione e nuove idee. Auguro di cuore un buon lavoro alla nuova Coordinatrice e ne approfitto per ringraziare altrettanto sentitamente il professor Versari per la passione, la disponibilità e la competenza con cui ha interpretato il ruolo durante il suo mandato».

Il professor Andrea Versari, coordinatore uscente, passa il testimone con queste considerazioni: «È stato un privilegio coordinare per sei anni il Corso di laurea in Viticoltura e Enologia dell’Università di Bologna, un incarico impegnativo e stimolante che ho svolto al meglio delle mie capacità grazie anche alla professionalità di molti validi collaboratori sia in ambito Unibo che dalle parti sociali, in primis Terre Naldi e Assoenologi. In questi anni, nel contesto nazionale i numeri dei sondaggi (esempio AlmaLaurea) hanno mostrato valori eccellenti nei principali indicatori del Corso, pur tuttavia rimangono alcuni aspetti da implementare, in particolare per quanto riguarda la palingenesi della sede di Tebano, che è il fulcro dell’attività formativa dei nostri giovani enologi e il crocevia in cui si incontrano esperienze professionali, storie personali, emozioni e passioni. Lascio agli altri il giudizio sul mio operato… e sono molto lieto di passare il testimone alla collega enologa Giusi Parpinello che ha tutto il mio appoggio e alla quale auguro buon lavoro».

Il Curriculum vitae di Giuseppina Paola Parpinello

Laureata a pieni voti con lode in Scienze Agrarie all’Università di Sassari e in Viticoltura ed Enologia all’Università Politecnica delle Marche, nel 1996 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Biotecnologie Microbiche all’Università di Perugia. Nel 1997 vince il concorso per una borsa di Post-Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Biotecnologie Agrarie ed Ambientali dell’Università di Ancona. Dal 1997 al 1999 svolge attività di ricerca presso il Biotechnology Research Institute – National Research Council di Montreal, in Canada. Nel 2006 vince il concorso da Ricercatore universitario e nel 2019 quello per Professore associato per il settore disciplinare AGR/15 – Scienze e Tecnologie alimentari all’Università di Bologna. Dal 2004 insegna “Analisi sensoriale del vino” ed “Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti enologici”. Dal 2017 è docente di “Tecniche di vinificazione”, mentre dal 2020 è docente di “Operazioni unitarie” e “Tecnologie di trasformazione dei prodotti vegetali”. Ha inoltre insegnato “Enologia” e “Tecniche di degustazione dei vini”. Dal 2006 al 2015 è stata coordinatrice didattica nell’ambito del International Master of Science: Vine, Wine and Terroir Management. Ha svolto attività di ricerca in qualità di visiting scientist presso diverse Università straniere, in California, Sud Africa, Cile e Nuova Zelanda. È membro di Assoenologi e dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. È autrice di oltre 150 lavori scientifici internazionali e nazionali.