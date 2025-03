Martedì 14 marzo presso Faventia Sales si sono svolte le discussioni delle tesi e il conferimento delle Lauree in Viticoltura ed Enologia a 11 studenti che hanno frequentato il corso triennale dell’Università di Bologna.

In apertura di giornata, in rappresentanza di Faventia Sales che ospita il corso presso il Polo di Tebano, ha fatto gli onori di casa il vice presidente Mattia Cornazzani. In seguito è intervenuta Sara Morozzi, responsabile del Gruppo Giovani della Sezione Romagna di Assoenologi.

Le Commissioni giudicanti erano presiedute dalla prof.ssa Giuseppina Paola Parpinello, coordinatrice del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia, ed erano composte dai professori Claudio Ciavatta, Ilaria Filippetti, Antonio Masetti, Cleto Pirazzoli, Arianna Ricci e Andrea Versari. Questo l’elenco degli 11 nuovi laureati: Marco Ballarin, Belia Skobeleva Elizaveta Yurievna, Luca Cappato, Michele Cembali, Filippo Manzi, Brenno Osti, Elisabetta Balsamini, Pietro Carnevali, Beatrice Casolari, Vincenzo Quadalti, Riccardo Zuffa.