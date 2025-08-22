Polo delle Arti: il Comune prepara l’acquisizione del palazzo della Montepaschi di Siena

La giunta comunale ravennate si muove per acquisire il Polo delle Arti di Piazza Kennedy, dove hanno sede il Conservatorio Verdi e l’Accademia di Belle Arti. Firmata la determina dirigenziale per lo stanziamento necessario dei fondi per l’acquisizione dell’immobile di proprietà della Monte Paschi di Siena.

Per il palazzo di Piazza Kennedy oggi il Comune di Ravenna versa un affitto di quasi 138 mila euro all’anno alla Montepaschi di Siena. Il contratto prevede un accordo di 12 anni, rinnovabili per altri 6 anni. La banca però ha deciso già da tempo di vendere l’immobile, ha avviato varie iniziative di commercializzazione, ma senza successo. Ora il Comune è pronto ad acquistare il palazzo. Il valore di mercato dell’edificio è di 2 milioni e 870 mila euro. L’amministrazione bizantina offrirebbe qualcosa in meno, 2 milioni e 850 mila eur