Nel corso della tarda serata del 4 gennaio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un uomo resosi responsabile dei reati di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nello specifico, il soggetto è stato individuato da un operatore della Questura di Forlì, libero dal servizio, mentre tentava di allontanarsi da un esercizio commerciale del centro cittadino dopo aver sottratto merce esposta alla vendita. Il poliziotto ha così allertato i colleghi di Ravenna in servizio.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il malvivente ha opposto resistenza nei confronti degli agenti di Polizia intervenuti e di un agente della Polizia Locale, costringendo quest’ultimo alle cure del Pronto Soccorso (lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni). Il fermato è stato quindi raggiunto da un equipaggio delle Volanti e accompagnato presso gli uffici di polizia per gli adempimenti di rito.