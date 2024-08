Continuano i controlli a tappeto della Polizia Stradale di Ravenna, impegnata in un’intensa campagna di prevenzione stradale e di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione.

Anche la notte di domenica 4 agosto sono stati predisposti mirati servizi di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti per verificare l’eventuale alterazione derivante da abuso di alcol.

Sono stati predisposti 2 equipaggi straordinari dotati di apparecchiature speciali come etilometri e precursori che dislocate nei pressi dei locali più frequentati di Ravenna e Cervia, nella notte tra sabato e domenica hanno fermato e controllato 34 veicoli e identificato 47 persone.

Ben dodici conducenti sono risultati positivi all’alcoltest: due automobilisti sono stati sorpresi alla guida con un tasso superiore a 0,5 g/l e dieci con un tasso superiore a 0,8 g/l; per i dodici si è proceduto al ritiro della patente e per chi ha alzato più il gomito è scattata la denuncia penale.

Il Dirigente della Polizia Stradale, dott. Davide Pani, ha ricordato che “sempre in chiave preventiva e con il solo obiettivo comune di garantire la sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada, i servizi mirati della Polizia Stradale proseguiranno per tutta la stagione estiva”.