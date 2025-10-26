Nella serata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha effettuato un nuovo servizio ad Alto Impatto nei comuni di Massa Lombarda e Bagnacavallo, in continuità con le attività di prevenzione e controllo del territorio già avviate nelle ultime settimane.

L’operazione è stata svolta in collaborazione con le unità cinofile della Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Polizia Provinciale, con l’obiettivo di monitorare aree sensibili e contrastare fenomeni di degrado, irregolarità e microcriminalità.

Durante i controlli sono state sottoposte a verifica numerose attività commerciali, alcune delle quali già segnalate da cittadini. Contestualmente, gli agenti hanno proceduto al controllo di circa 120 persone, 27 delle quali risultate con precedenti di polizia.

Nel corso della serata è stato inoltre denunciato un uomo per il reato previsto dall’art. 10 bis del Testo Unico sull’Immigrazione, relativo al soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

Sono stati infine istituiti diversi posti di controllo stradale: verificati almeno 20 veicoli e ritirate due patenti per violazioni al Codice della Strada.

L’attività, sottolinea la Questura, conferma la volontà di mantenere alta l’attenzione preventiva e garantire sicurezza e legalità nei centri della Bassa Romagna.