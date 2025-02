La Polizia locale, durante un controllo dinamico sui mezzi pesanti, in via Romea Nord, nel tratto di strada fra la località di Porto Corsini e Ravenna e all’intersezione con la Statale 309 Dir, ha sanzionato due conducenti di mezzi pesanti per violazioni al codice della strada.

In particolare al conducente di un autoarticolato con targa straniera è stato contestato un incompleto riposo; la violazione ha visto l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 265,30 euro.

Inoltre all’altezza dell’intersezione con la Statale 309 Dir è stato fermato un autotreno con targa italiana che circolava con difficoltà in direzione Ravenna, avendo il pneumatico destro afflosciato, il quale, dopo poche centinaia di metri, a causa del notevole attrito, si era staccato dal cerchio.

Il conducente nonostante l’accaduto non arrestava la marcia e la pattuglia, dopo avere rimosso la carcassa del pneumatico dalla sede stradale, ha raggiunto e fermato il camionista.

Dai controlli effettuati sono emerse diverse violazioni e il conducente è stato sanzionato per completa usura del pneumatico destro del primo asse del rimorchio (art. 79 comma 1 e 4 Codice della Strada, 87 euro), avere costituito pericolo per la circolazione con relativo danneggiamento del manto stradale (art. 15 comma 1 e 2 Codice della Strada, 42 euro) e ancora per sovraccarico oltre la tolleranza prescritta per legge, risultando un eccesso di carico pari a 1 tonnellata e 160 chilogrammi, violazione contestata ai sensi dell’art.167 comma 2, 87 euro.