Il parco veicoli della Polizia locale si arricchisce di un nuovo mezzo che sarà adibito al rilievo degli incidenti stradali.

Il nuovo “Delta”, omologato per 5 posti, il cui acquisto e allestimento sono costati oltre 80mila euro, è dotato di segnaletica di incidente stradale utile a segnalare e a delimitare l’area del sinistro, di un ufficio mobile per poter redigere gli atti munito di stampante wireless e predisposto per due postazioni pc.

L’allestimento ha previsto anche l’installazione di diversi punti luce (sia bianca che blu) per evidenziarne la sagoma durante le ore serali e notturne nonché in caso di scarsa visibilità.

Dal primo gennaio al 31 luglio 2024, sono stati ben 686 (quasi 100 incidenti in più rispetto allo stesso periodo del 2023) gli incidenti rilevati, di cui 5 mortali e 12 con esiti di prognosi riservata; gli incidenti con feriti sono stati 426 e 243 senza feriti.

Nei sinistri sono rimaste coinvolte, a vario titolo, 1512 persone e 1263 veicoli (di cui 854 autovetture, 118 motocicli, 115 velocipedi).

Sono stati effettuati, direttamente dagli agenti intervenuti, 644 controlli del tasso alcolemico con 70 violazioni accertate (penali e amministrative) alla disciplina dell’articolo 186 del Codice della Strada e accertati 5 reati per guida sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti secondo la disciplina dell’articolo 187 dello stesso Codice