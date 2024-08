Durante l’ultimo fine settimana, la Polizia Locale di Cervia ha effettuato numerosi controlli sul territorio per garantire la sicurezza di turisti e residenti. Da venerdì 2 agosto a lunedì 5 agosto, il personale è stato impiegato in vari servizi a bordo di veicoli, a piedi, sull’arenile e in abiti civili, finalizzati al controllo delle strade, del territorio e alla tutela del consumatore. Nelle serate di venerdì e sabato, il servizio è stato potenziato da una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna con tre operatori, in base agli accordi di collaborazione tra le due polizie locali.

Nel contesto della circolazione stradale, sono stati eseguiti sei interventi per incidenti stradali, di cui quattro con feriti. Sono state accertate numerose sanzioni al codice della strada per violazioni alle soste e alle norme di comportamento. Durante i controlli di polizia stradale, sono stati verificati 20 veicoli e tutti i conducenti sono stati sottoposti a pretest etilometrico, con esito negativo.

Numerosi controlli di polizia amministrativa sono stati effettuati riguardo alla regolare occupazione di spazi pubblici, agli eventi negli stabilimenti balneari e nei locali pubblici, nonché alla vendita e al consumo di alcolici. Sei le attività sanzionate per violazioni alle norme del regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana per vendita alcolici e attività musicale non autorizzata. Inoltre, nella serata di sabato 3 agosto, nell’ambito di un complessivo intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento della vivibilità e sicurezza del Centro di Milano Marittima, oltre agli street tutor erano presenti anche Educatori di strada allo scopo di promuovere informazione e prevenzione contro l’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, in alternativa ai fenomeni di Mala movida.

La loro presenza, che si protrarrà per tutto agosto, è stata possibile grazie al progetto “Divertiamoci in sicurezza” promosso dalla Polizia Locale di Cervia con la partecipazione di AUSL Ravenna – SERT, e il contributo economico della Regione Emilia Romagna.