25 persone controllate, tutte di nazionalità straniera; Un deferimento all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti non destinate esclusivamente ad uso personale; 2 denunce per violazione del Daspo urbano; 5 sanzioni in materia di alcol e una per manifesta ubriachezza, con relativo ordine di allontanamento; 2 sanzioni per violazione della normativa sulla circolazione dei monopattini; Intervento per consumo di bevande alcoliche, nell’area verde antistante il Mar, con identificazione di 8 cittadini extracomunitari, 3 dei quali sanzionati per consumo di bevande alcoliche in area verde, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento specifico.

Questo, in sintesi, l’esito di una serie di controlli condotti dalla Polizia Locale di Ravenna, nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno, nell’area dei Giardini Speyer e zone limitrofe.

Gli agenti hanno inoltre svolto verifiche su un cittadino egiziano, già noto all’ufficio, sorpreso in via Carducci mentre fumava uno “spinello”. L’uomo, durante il tragitto per raggiungere il vicino Comando, è stato visto nell’atto di estrarre una busta nera contenente sostanza sospetta, apparentemente ingerendone il contenuto. Successivamente, dall’interno dei locali, ha tentato di disfarsi di ulteriori due piccoli involucri, subito recuperati, contenenti, come successivamente appurato, complessivamente, 7,70 g di cannabis. Il soggetto, in regola con il soggiorno e senza precedenti specifici, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 DPR 309/1990.

Altre 32 persone (delle quali 26 straniere) sono state identificate, lo scorso 25 giugno, nell’ambito di ulteriori mirati servizi in zona. Tre di queste, soprese a consumare alcol nei pressi di CittAttiva (Centro di partecipazione civica, mediazione sociale e cittadinanza attiva del Comune di Ravenna) sono state sanzionate ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e, in un caso, per manifesta ubriachezza (trattasi di cittadino nordafricano, notato barcollare sorseggiando birra). Per due soggetti è scattata anche la denuncia per violazione del Daspo Urbano. Al termine del servizio le violazioni, complessivamente, accertate, sono state 14 (di cui 7, inerenti il consumo di bevande alcoliche, 2 la normativa sui monopattini, nella fattispecie “circolazione senza casco” ed altre riguardanti episodi di degrado in genere).

Nel corso di analoghi controlli, nel passato mese di giugno, sono state 65 le pattuglie impiegate per il presidio del cosiddetto “Quartiere Isola San Giovanni”, che hanno permesso l’identificazione di 145 persone (123 delle quali, straniere) e di accertare, complessivamente, 102 violazioni (21 delle quali di natura penale, per reati che spaziano dal soggiorno illegale sul territorio allo spaccio, dal porto ingiustificato di armi al tentato furto aggravato, dalla violazione del Daspo Urbano al rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità).

Tra i principali illeciti amministrativi contestati, 39 riguardano il consumo di bevande alcoliche in area interdetta, 7 sono riferibili all’ubriachezza manifesta, 12 all’indebito stazionamento in area tutelata, 9 per bivacco e attività assimilabile al campeggio, 3 all’acquisto o consumo di sostanze stupefacenti, 5 per violazioni inerenti alla normativa sui monopattini; altre irregolarità rilevate, attengono la questua e violazioni dell’ordine di allontanamento

19 sono le persone alle quali è stato impartito l’ordine di allontanamento e 3 quelle segnalate alla Prefettura per consumo personale di droga.