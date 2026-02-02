Si è svolta lunedì 2 febbraio, a Massa Lombarda, la giornata di formazione “Polizia giudiziaria in pratica. Le misure precauzionali e l’analisi dei reati più comuni”, promossa da ANVU – Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.

Ad aprire i saluti istituzionali del sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, che ha accolto a nome dell’amministrazione comunale gli operatori intervenuti, evidenziando il valore di iniziative formative capaci di rafforzare competenze, professionalità e collaborazione sul territorio.

A seguire, è intervenuto il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, che ha sottolineato l’importanza della formazione continua e del confronto operativo tra istituzioni, magistratura e forze di polizia, in un contesto normativo e sociale in costante evoluzione.

Alla giornata hanno preso parte numerosi operatori delle forze dell’ordine e della polizia locale provenienti da tutta la provincia di Ravenna, a conferma dell’interesse e della rilevanza dei temi trattati, centrati sugli aspetti pratici dell’attività di polizia giudiziaria.

Il programma formativo ha visto gli interventi del dott. Cristiano Coiro, giudice del Tribunale Penale di Ravenna, del dott. Raffaele Belvederi, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Ravenna, e del dott. Mirko Visani, ufficiale di Polizia Giudiziaria, che hanno approfondito casi concreti, procedure operative e profili giuridici legati all’applicazione delle misure cautelari e alla gestione dei reati più ricorrenti.

La giornata si è conclusa con il test finale riservato ai soci ANVU, valido ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione.