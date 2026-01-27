Nella mattinata odierna il Questore della Provincia di Ravenna, Gianpaolo Patruno, ha accolto e rivolto il proprio benvenuto ai nuovi Agenti in prova del 231° corso della Polizia di Stato, assegnati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Faenza.

Nel corso dell’incontro, il Sig. Questore ha sottolineato l’importanza del nuovo incarico affidato ai giovani operatori, evidenziando il ruolo centrale dell’attività svolta dalla Polizia di Stato al servizio della collettività. Un impegno quotidiano che si concretizza attraverso azioni di soccorso, prevenzione e controllo del territorio, svolte in stretta sinergia con le altre forze dell’ordine e con gli enti locali.

All’incontro era presente anche il nuovo Dirigente del Commissariato P.S. di Faenza, Di Majo, Vice Questore Aggiunto, insediatosi ufficialmente lo scorso 8 gennaio 2026.

Con l’assunzione del nuovo incarico presso il Commissariato di Faenza, i tre Agenti in prova iniziano da oggi il loro percorso operativo al fianco della cittadinanza, mettendo a disposizione professionalità, dedizione e senso del dovere nello svolgimento delle attività istituzionali.