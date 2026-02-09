Si rafforza l’organico della Questura di Ravenna con l’arrivo di sedici nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza al termine del percorso di formazione svolto presso gli istituti della Polizia.

Quattordici dei neo Vice Ispettori andranno a potenziare gli uffici della Questura di Ravenna e i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Faenza e Lugo, contribuendo al rafforzamento delle attività operative e investigative sul territorio provinciale. Gli altri due ispettori saranno invece destinati a settori ritenuti particolarmente strategici: la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica e la Sezione Polizia Stradale.

I nuovi Vice Ispettori hanno recentemente concluso il 19° corso di formazione, durante il quale hanno acquisito competenze professionali e operative di alto livello, culminate con il giuramento di fedeltà alla Repubblica al termine del percorso addestrativo.

Ad accoglierli è stato il Questore di Ravenna, Gianpaolo Patruno, che ha rivolto ai nuovi arrivati un caloroso benvenuto, sottolineando l’importanza del ruolo che sono chiamati a svolgere. Nel suo intervento ha evidenziato come professionalità, spirito di servizio, equilibrio e senso di responsabilità rappresentino valori fondamentali per garantire un’efficace tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’ingresso dei sedici Vice Ispettori costituisce un significativo rafforzamento delle risorse umane a disposizione della Polizia di Stato nella provincia di Ravenna, permettendo di migliorare ulteriormente l’efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

Dopo un primo periodo di inserimento e conoscenza delle realtà operative locali, i nuovi ispettori saranno progressivamente impiegati nei rispettivi incarichi, contribuendo alle attività di prevenzione, controllo del territorio e contrasto alle diverse forme di criminalità.