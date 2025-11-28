Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha partecipato a un importante evento dedicato alla sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo, organizzato dalla società calcistica Ravenna FC.

L’incontro ha visto come relatori il dott. Francesco Papa, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, e l’ispettore Antonio Scodalupi, responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica.

All’iniziativa hanno preso parte numerosi giovani calciatori, dagli Under 19 agli Under 14, insieme ai loro genitori. Un pubblico coinvolto e attento che ha potuto dialogare direttamente con gli esperti su temi oggi sempre più centrali: l’uso consapevole dei social network, la tutela della propria identità digitale, il riconoscimento dei comportamenti prevaricanti online e offline.

L’incontro si è rivelato un momento prezioso di confronto, in cui ragazzi e adulti hanno posto domande, condiviso esperienze e ricevuto indicazioni pratiche su come prevenire situazioni di rischio e come chiedere aiuto.

Una serata che conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel promuovere tra i giovani la cultura della legalità, del rispetto e della sicurezza digitale.