Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna, nell’ambito dei servizi di Alto Impatto riguardanti i controlli straordinari sul territorio per il contrasto alla “mala movida”, come disposto nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Ricciardi e conseguente Tavolo Tecnico, ha effettuato controlli presso le località di Cervia e Milano Marittima, con particolare attenzione alle zone del litorale interessate da eventi di intrattenimento serale e alla zona della stazione ferroviaria.

L’attività è avvenuta con l’ausilio della Polizia Ferroviaria e della Polizia Scientifica, che ha concentrato i controlli presso la stazione di Cervia, e di equipaggi della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale di Cervia.

Il servizio ha permesso di effettuare un’attività estesa di controllo del territorio che ha portato all’emissione di 17 sanzioni amministrative riguardanti il divieto di consumazione di bevande alcoliche fuori dai locali dopo le 22, il ritiro di 12 patenti di guida per lo più per guida in stato di ebrezza, una denuncia per detenzione illecita di sostanza stupefacente; in tale contesto è stata elevata una sanzione al titolare di un esercizio commerciale per aver violato il divieto di vendita di alcool d’asporto.

Nella mattinata di ieri, inoltre, grazie all’intervento degli operatori del Commissariato di Faenza, sempre nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, è stato fermato un soggetto di nazionalità bosniaca risultato essere in posizione irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona. Lo stesso, già destinatario del provvedimento di espulsione del Prefetto di Piacenza e, da ultimo, da un decreto di espulsione disposto dal Prefetto di Novara, è stato accompagnato presso in Centro Permanenza per il Rimpatrio di Bari-Palese con Decreto di Trattenimento emesso dal Questore di Ravenna in attesa dell’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale.