La Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha arrestato un uomo, cittadino italiano, in esecuzione a un provvedimento di cattura emesso dall’Autorità Giudiziaria di Fermo.

Nel pomeriggio del 3 marzo scorso l’uomo, persona nota alle forze dell’ordine, si è presentato in Questura per la notifica di un provvedimento di sospensione della patente di guida.

Gli approfondimenti di rito sulla sua posizione, anche in ragione di diverse generalità utilizzate dall’uomo in più occasioni, hanno evidenziato a carico dello stesso, un provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Fermo quale cumulo di pene definitive, tra cui anche una condanna emessa dal Tribunale di Ravenna nel 2018, per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna, i quali hanno accompagnato l’arrestato in carcere ove dovrà scontare la pena definitiva di cinque anni di reclusione.