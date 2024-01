“Dicembre 2019, la Giunta del Comune di Ravenna approva il finanziamento per l’ampliamento e messa in sicurezza della palazzina del centro sportivo a Porto Fuori in via Combattenti Alleati.

Lo scopo del finanziamento è mettere nelle condizioni il concessionario, la Polisportiva Porto Fuori A. Salbaroli, di poter avere spazi in sicurezza e coperti, agevolando non solo l’attività legata alla sua vocazione e quelle delle 6 sezioni sportive: Calcio, Pallavolo, Pesca, Boxe, Podismo e Ciclismo, ma garantire spazi anche per altre iniziative del paese. Si avvia l’iter di confronto, idee chiare e condivise per lavori essenziali e funzionali, pronti con i primi progetti ma…impattiamo con eventi e situazioni, le più significative che si siano mai concatenate nei 50 anni di vita del centro sportivo: COVID, PNRR (uffici Comunali sovraccarichi per tali progettazioni), poi i prezzi dell’edilizia letteralmente esplodono per il tema bonus 110%. Tutto questo comporta ritardi e a confrontarci nuovamente con l’Amministrazione, riconfermando la scelta importante e strategica dell’investimento.

A questo punto rivediamo il progetto affinché non incidesse ulteriormente sui bilanci Comunali e, viene redatto il nuovo progetto esecutivo; siamo a fine 2022 e parte l’iter amministrativo previsto. Vengono assegnati i lavori edili, a giugno 2023 si prevede parta il cantiere che in 3 – 4 mesi può vedere la fine lavori e l’utilizzo degli spazi nuovi e quelli ristrutturati della palazzina.

Questi tempi permetterebbero di svolgere al meglio la Sagra de Caplèt a settembre, essere pronti per la nuova stagione calcistica e, non di poco conto, inaugurare la fine lavori festeggiando il 50° anniversario della nascita del centro e della Polisportiva. Purtroppo, non è andata così.

Siamo a fine luglio e nessuno ci dà conferma della fine dei lavori. Passano alcune settimane, incontriamo il Sindaco ed alcuni assessori alla Sagra, chiediamo informazioni al Sindaco, il quale chiede all’Ass. all’urbanistica, presente, di verificare e cercare di chiudere la questione. Passano altre settimane, iniziamo a scrive mail, poi PEC per richiedere un incontro con il Sindaco per avere informazioni e aggiornamenti e, per sapere quando ci sarà riconsegnata la struttura.

Ancora silenzio, fino a metà dicembre, ove veniamo informati dall’Ass. allo sport che il finanziamento che era destinato a terminare i lavori, causa alluvione e tromba d’aria di luglio, è stato dirottato a quelle necessità.

Il Direttivo della Polisportiva è chiaramente “scioccato” dalla notizia, ma non per le ragioni riportateci, che ovviamente comprendiamo e possiamo condividere, ma perché questa informazione poteva esserci tranquillamente già data a fine luglio, chiamandoci a ragionare poter capire gestire la situazione e trovare soluzioni.

Oggi siamo a cantiere ancora in corso e non sappiamo quando terminerà.

Abbiamo scritto nuovamente al Sindaco, richiedendogli urgentemente di incontrarci, ancora nulla… Non cerchiamo polemica, ribadiamo che la Polisportiva comprende le scelte che hanno portato in quella fase ad usare i fondi ove c’erano state delle calamità, ma parlateci, incontriamoci per trovare una soluzione.

Purtroppo, ad oggi ancora nulla, ci hanno fatto perdere tempo e risorse e noi ci finanziamo con iniziative utilizzando tali spazi; ad oggi non sappiamo quando ci sarà possibile tornare ad utilizzarle.

Non abbiamo festeggiato il 50° anniversario della nascita, ma quando mai ad una associazione gli capita di poter gioire per tale traguardo? Non abbiamo svolto Halloween per i bambini, le cene sociale sono state svolte ovunque tranne nella nostra.

Siamo molto rammaricati e delusi, oggi non sappiamo se potremmo organizzare al meglio i tornei di calcio, il progetto Ortilio patrocinato dai Comuni di Alfonsine e Ravenna, volevamo predisporre un CRE e altre iniziative. A Porto Fuori non mancano volontà e iniziative, da sempre la Polisportiva è una delle realtà attive.

Ora bisogna recuperare tempi ed avere certezze!!!!

Proviamo allora con questo articolo a stimolarla Sindaco, per incontrarci.

La situazione ora ci vede anche con altre criticità di messa in sicurezza del centro, nessuno ancora ci ha risposto.

Abbiamo dovuto chiudere un campo da calcetto frequentato liberamente dai bambini. Comprendiamo che lei non possa sapere tutto e lo scopo di questo nostro comunicato è che ci incontri e concretamente si trovi celermente la soluzione affinché si ripristinino le condizioni minime ordinarie di sicurezza e funzionalità. Le abbiamo anche avanzato una proposta, ancora nulla.

Noi non abbiamo passato Buone Feste e speriamo che nei primi mesi del 2024 ci facciate tornare il sorriso.

Vogliamo sperare che la situazione da paradossale non diventi tragica, senza certezze si chiudono le attività sportive!!!”

Il Direttivo della Polisportiva Porto Fuori A. Salbaroli