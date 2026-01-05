Alessio Grillini protagonista tra Cinisello e Cervia: un finale d’anno con un secondo posto alla 6 ore di San Silvestro, a Cinisello Balsamo, e con una vittoria alla Befana Run.

Il 31 dicembre scorso, Grillini ha conquistato un prestigioso secondo posto nella cornice del circuito gestito da Impossible Target — lo stesso che tra pochi mesi ospiterà il Campionato Mondiale della 24 ore. L’atleta faentino ha percorso oltre 76 km, arrendendosi solo al fuoriclasse spagnolo Ivan Penalba Lopez, uno degli ultramaratoneti più forti del panorama mondiale.

Il nuovo anno è iniziato con lo stesso passo vincente: domenica 4 gennaio Grillini si è infatti aggiudicato la “Befana Run” a Tagliata di Cervia. In una gara di 10 km, organizzata dalla Pro Loco Riviera dei Pini, in collaborazione con Women in Run Cesena, tra la pineta e l’arenile, lungo un percorso misto, Grillini ha tagliato per primo il traguardo, conquistando simbolicamente l’ambita “scopa della Befana”.