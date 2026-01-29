Sabato 24 gennaio 2026 col “Galà delle Promesse di Romagna” si chiude nel migliore dei modi la 32ª edizione del campionato dedicato ai giovanissimi podisti della Romagna. Una giornata di festa che ha messo al centro i ragazzi che hanno potuto così ritrovarsi e divertirsi insieme.

Si sono susseguiti momenti di gioco, poi la cena concludendo con le ricche premiazioni. Ben 105 ragazzi sono andati a premio con una netta crescita rispetto al 2024, numeri che fanno ben sperare per il prossimo campionato ormai vicino ma anche per il movimento podistico in generale.

La partecipazione nel 2025 si è mantenuta alta in tutti gli appuntamenti del campionato con Imola decisamente fuori quota, capace di portare quasi 400 ragazzi all’autodromo, un vero e proprio evento sotto tutti i punti di vista.

Hanno presenziato la serata Paolo Lucci presidente del Coordinamento Podistico Ravennate e Alessandro Mantella responsabile territoriale UISP del settore Podismo di Ravenna-Lugo, Imola e Faenza convinti sostenitori del progetto che si sono alternati nelle premiazioni.

Tantissimi i ragazzi presenti, pieni di energia e vitalità, occhi scintillanti e sorrisi smaglianti quando ricevevano la coppa personalizzata, che ripaga abbondantemente la fatica degli organizzatori che hanno portato avanti durante tutto l’anno questo progetto.

Durante la serata hanno trovato spazio le premiazioni per quei ragazzi che hanno partecipato anche al campionato provinciale di Cross e al campionato serale del Coordinamento, un pensiero è stato fatto anche ai ragazzi presenti ma che non sono riusciti ad arrivare a premio. La classifica di società conferma l’Atletica Imola Sacmi Avis al primo posto seguita da Atletica Castenaso e Locomotiva Ravenna, quarta il Monteveglio e quinta Atletica San Patrizio.

Il prossimo campionato delle Promesse di Romagna che inizierà sabato 28 marzo al Parco Baronio di Ravenna, conferma, con poche variazioni, il calendario 2025. Al momento sono previste 12 tappe per cui non smettete di seguirci sui nostri canali e passate voce perché vogliamo sperare di fare ancora meglio nel 2026 rispetto ad un 2025 già ricco di soddisfazioni.