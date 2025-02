Erano quattro le squadre che schierava il Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima sulle pedane del Pala Banca di Lugo, tutte le Categorie presenti in gara, ben coperti e buonissimi risultati raggiunti nella crescita sportiva di tutti gli Atleti cervesi, la gara regionale di spada del Gran Premio Giovanissimi a squadre si è svolta nelle giornate del 25 – 26 gennaio, nella prima giornata sabato 25 i Ragazzi – Allievi del Cervia sono arrivati ad un passo dal podio, rispettivamente al settimo posto, la squadra composta da: Achille Tahirovic, Pietro Cidioli, Lorenzo Paganelli; altro risultato sempre molto positivo, buonissimo delle giovanissime cervesi, arrivate al 6° posto, nella gara di Categoria rispettiva Bambine – Giovanissime la squadra composta da: Bianca Ioli, Chantal Rebecca Rovigatti e Bianca Rapposelli.

Domenica 26 gennaio la squadra dei Maschietti e Giovanissimi sale sul podio, portando a casa un ottimo 3° posto, BRONZO, la squadra composta da Lorenzo Feliciani, Leon Montanari, Alessandro Raggi, Giacomo Romboli, a cui vanno le vivissime congratulazioni per una grande condotta di gara; nel pomeriggio successivamente hanno gareggiato le Ragazze cervesi che componevano la squadra nella Categoria Ragazze – Allieve anche loro con grande spirito unito e di gruppo hanno portato avanti nella giornata un eccellente allenamento per la gara prossima Nazionale a squadre che si terrà a Bolzano nel weekend del 22 – 23 febbraio 2025.

Nel mese di dicembre e precisamente l’1 dicembre 2024, l’Associazione Sportiva “Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima” denominata anche con il nome di Scherma Cervia – Milano Marittima ha organizzato una giornata d’allenamento aperta a diversi Circoli Sportivi, Sale di scherma, un Torneo di spada intitolato “Torneo del Mare della Città di Cervia” in memoria del carissimo – “Attilio Pirini” – dove hanno partecipato numerosi Atleti, Squadre Sportive provenienti da tutta la Romagna, l’iniziativa svolta ad allenare tutti i bambini e ragazzi che praticano questo sport agonisticamente e come grande segno di promozione, pre-agonistica di questa meravigliosa disciplina sportiva olimpica, arma SPADA, vi erano presenti tra gli Atleti più piccoli appartenenti alla Categoria Esordienti annate 2018 – 2017 – 2016, alle Categorie Prime Lame 2015 ed esteso a tutte le annate del Gran Premio Giovanissimi 2014 – 2013 denominati “Under 12” e 2012 – 2011 denominati “Under 14”, dove tutti i partecipanti sono tornati a casa con un premio e soddisfatti dell’intera giornata di gara, l’impegno messo nell’organizzazione di questo Torneo a partire da tutto lo Staff Tecnico cervese, Dirigenti, Atleti e Famiglie è stato di gran lunga apprezzato ed accolto nell’Albo delle grandi soddisfazioni che il Circolo Cervese si è da sempre portato a casa, i ringraziamenti sentiti da parte del Presidente dell’Associazione Sportiva Giorgio Pirini verso tutto lo Staff che si è reso disponibile affinché l’organizzazione fosse impeccabile, la giornata termina con le parole del Presidente “Ringrazio a nome della società, del Circolo tutti gli Atleti e le Famiglie che si sono impegnate in questo movimento di sistema unito e ben organizzato, a partire dai Maestri, la Maestra Referente Greta Pirini, Enzo Bellagamba, Mattia Pedone ed il Preparatore Atletico Giacomo Bottaro, il Tecnico delle Armi Mario Berna, il Dottore Ortopedico Massimo Paganelli ed il Medico Sportivo Marcello Morini, grazie di cuore a tutti”.

Nelle gare successive un ricordo importante per Pietro Ioli nella Categoria Prime Lame e per Carlo Olivieri nella Categoria Esordienti arrivati entrambi nei primi otto in una gara allenamento svoltasi a Piacenza il 7 dicembre 2024 partecipando al “Trofeo dei Minions 2024”.

Come Circolo Sportivo agonistico e dilettantistico abbiamo proseguito con programmazioni d’allenamento e di gara costanti, spediti e mirati su obiettivi ben determinati e specifici come siamo soliti da tantissimi anni fare, per la crescita di tutti i gruppi, in questo articolo si parlerà dei giovanissimi a seguire ne uscirà un altro su tutto il nostro gruppo di atleti Cadetti, Giovani, Under 23, Assoluti, Gruppo “Open” quindi andando in ordine, i mesi di novembre e dicembre sono stati inoltre due altrettanti mesi di promozione sportiva, progetto scolastico, impiegando tutte le mattine nel presentare la scherma nelle scuole a Cervia, a Cesenatico e nei dintorni iniziativa della Scuola Scherma Cervia che attende tutte le nuove leve che vogliono venire a provare nella Città di Cervia precisamente presso il Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima, sala di prestigio dove poter praticare questa meravigliosa disciplina sportiva.

Si sono svolte le gare Nazionali di spada del “Gran Premio Giovanissimi“ dove hanno partecipato numerosi Atleti del Circolo della Spada Cervia, la gara si è svolta su tre giornate presso il palazzetto Pala de André, nella prima giornata hanno gareggiato Bianca Ioli, Chantal Rebecca Rovigatti e Bianca Rapposelli ragazze “Under 12” in piena crescita, si sono impegnate per i loro obiettivi d’allenamento e di gara e su ben 150 atlete in Italia Bianca Ioli si è classificata al 12° posto, una prestazione che segnala ancora una volta la bravura di queste ragazze, l’impegno costante ed in Italia che la scuola del Cervia è di grande valore e prestigio, le sue compagne hanno fatto una buona gara; nella stessa giornata hanno gareggiato con buonissimi piazzamenti nella Categoria Ragazzi gli Atleti Lorenzo Paganelli ed Achille Tahirovic dove entrambi purtroppo sconfitti per il tabellone dei 32 su una gara nazionale dove erano ben presenti 177 partecipanti, a cui vanno i doverosi complimenti.

Sempre nel giorno di venerdì 13 dicembre ha visto impegnate le Atlete della Categoria Ragazze Valentina Righi, Giulia Neri, Megan Fusconi e Matilde Gianfanti dove si sono impegnate tutte moltissimo su ben 160 partecipanti, le prime due ragazze del gruppo definito sono riuscite a classificarsi poco dopo il tabellone dei 64, Valentina Righi e Giulia Neri.

La giornata successiva sabato 14 dicembre i nostri Giovanissimi tra cui Giacomo Fantini, Leon Montanari, Alessandro Raggi, Giacomo Romboli hanno raggiunto buoni miglioramenti e Giacomo Romboli entra nel tabellone dei 64 Atleti, ad un passo dal tabellone dei 32 su 206 atleti, si è classificato come numero 50.

La gara si è conclusa con la scesa in pedana nella Categoria Allievi il giorno domenica 16 dicembre con un buon piazzamento e massimo impegno da parte dell’Atleta cervese Pietro Cidioli.

Subito dopo le festività Natalizie nell’anno nuovo i nostri atleti del Gran Premio Giovanissimi si sono dedicati alla Trasferta a Martignacco a Udine sempre gara di spada del Circuito del Gran Premio Giovanissimi di ordine Interregionale regioni partecipanti: Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, precisamente nelle date dell’11 – 12 gennaio dove nella prima giornata di gara si sono fatte valere le ragazze della Categoria Ragazze/Allieve seppur giovanissime perché tutte e quattro della Categoria Ragazze combattevano contro anche la Categoria di un anno superiore Allieve, da segnalare il 36° posto di Giulia Neri, il 45° di Megan Fusconi, il 46° posto di Valentina Righi, 53° Matilde Gianfanti, su ben 94 partecipanti, bene nella stessa giornata anche per i Giovanissimi che centrano il tabellone dei 64 Giacomo Romboli, a seguire Alessandro Raggi e Leon Montanari.

La domenica mattina bene per Lorenzo Paganelli e per Pietro Cidioli nella Categoria Ragazzi/Allievi arrivano sempre nelle categorie congiunte 44° Lorenzo Paganelli da Ragazzo su 128 partecipanti e subito a seguire Pietro Cidioli;

sempre la domenica meritati complimenti alle giovanissime Bianca Ioli arrivata al 19° posto, a Chantal Rebecca Rovigatti 22^ e a Bianca Rapposelli al 38° posto.

Complimenti a tutti gli Atleti, allo Staff cervese, a tutta la squadra del Cervia e un ringraziamento in particolare alla costanza di tutte le Famiglie degli Atleti del Cervia.