PNRR: a Faenza completati lavori per quasi 13 milioni di euro nelle scuole superiori

Completati nelle scuole superiori di Faenza lavori per quasi 13 milioni di euro. Si tratta dei cantieri finanziati dal PNRR che hanno interessato l’Itip “Bucci”, l’istituto “Oriani”, il liceo “Torricelli-Ballardini” e il “Persolino-Strocchi”. 10 milioni di spesa sono stati coperti con il fondo europeo, 2 milioni e 200 mila euro sono stati stanziati dalla Provincia, mentre 640 mila euro arrivano dal Fondo per l’Avvio di Opere Indifferibili. L’intervento di miglioramento sismico al liceo ha permesso, nella sede dello scientifico, di riqualificare diversi spazi, fra cui anche la biblioteca e alcune aule; nella sede del linguistico, in via Pascoli, invece, il miglioramento sismico del fabbricato ha portato anche ad una riqualificazione ambientale e di accessibilità. All’istituto “Oriani” è stato portato a termine il primo stralcio di un più ampio intervento per la sicurezza sismica.

Nella sede di via Camangi dell’Istituto Bucci è stata completata una riqualificazione sismica ed energetica, che ha interessato anche la palestra e alcuni laboratori. Al Persolino-Strocchi è stata demolita e ricostruita la palestra di via Medaglie d’Oro, con nuovi criteri sismici ed energetici, utilizzata da diverse società sportive in orario extrascolastico