Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dal Piano vaccinale nazionale e regionale. In particolare, nei giorni scorsi sono stati inviati messaggi tramite Fascicolo Sanitario Elettronico o SMS ai nati nel 1960 non vaccinati contro lo Pneumococco e l’Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio) con l’invito a vaccinarsi contro queste pericolose malattie.

Dal 2017 è prevista un’offerta vaccinale attiva e gratuita alle persone che compiono 65 anni nel corso dell’anno (nel 2025 i nati nel 1960). Le vaccinazioni previste sono quelle contro lo Pneumococco e l’Herpes Zoster, oltre a Influenza e Covid, e rappresentano una importante opportunità di protezione verso queste malattie debilitanti.

L’Herpes Zoster comunemente chiamato Fuoco di Sant’Antonio, è una patologia comune dovuta alla riattivazione del virus della varicella. Può causare complicazioni a livello delle fibre nervose che causano un dolore severo e cronico che può durare per lungo tempo (anche anni).

Le malattie da Pneumococco sono causate da un batterio, denominato Streptococcus pneumoniae, di cui esistono numerose varianti (sierotipi). Le infezioni da pneumococco sono molto diffuse nella popolazione anche in assenza di sintomi. In alcuni casi questo batterio può causare otiti e polmoniti, diffondere nel sangue (setticemie/sepsi) o nel sistema nervoso centrale (meningiti), con conseguenze molto gravi ed anche mortali soprattutto in persone con malattie croniche o con età più avanzata.

Per fare queste vaccinazioni è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o prenotare tramite Cup, Cuptel e Cupweb (FSE) per accedere agli ambulatori dell’Igiene Pubblica. Per la prenotazione non serve la ricetta medica.

Nel mese di novembre e dicembre l’offerta vaccinale verrà potenziata e sarà possibile vaccinarsi anche senza appuntamento in diverse sedi della Romagna negli open day dedicati.

Cesena

Sabato 22 novembre 2025 dalle 9:00 alle 12:00 presso gli ambulatori vaccinali di piazza Anna Magnani 146, Cesena

Sabato 29 novembre 2025 dalle 9:00 alle 12:00 presso gli ambulatori vaccinali della Casa della Comunità corso Perticari 119, Savignano

Forlì

Sabato 15 novembre 2025 dalle 9:00 alle 12:00 presso gli ambulatori vaccinali della Casa della Comunità in via Duca D’Aosta, 35 – Forlimpopoli

Sabato 22 novembre 2025 dalle 9:00 alle 12:00 presso gli ambulatori vaccinali di via della Rocca, 19 – Forlì

Venerdì 5 dicembre 2025 dalle 8:30 alle 12:30 in Via Trieste, 4 – Predappio

Venerdì 12 dicembre 2025 dalle 13:00 alle 15:00 in Via San Francesco, 4 – Rocca San Casciano

Ravenna

Mercoledì 3 dicembre 2025 dalle ore 8.30 alle 12.30 a Faenza c/o Ambulatori vaccinali adulti ISP , via zaccagnini 22

Venerdì 5 dicembre 2025 dalle ore 15-19 a Ravenna c/o Ambulatori vaccinali adulti CMP via fiume abbandonato 132

Sabato 13 dicembre 2025 dalle ore 9 alle ore 12 a Lugo c/o Ambulatori vaccinali adulti ISP sito in Viale Masi 20

Rimini

Mercoledì 12 novembre 2025 dalle 14:00 alle 16:30 presso il “Colosseo”, via Coriano 38 scala D Rimini – vaccinazioni adulti

Martedì 25 novembre 2025 dalle 14:00 alle 16:30 presso “Perla Verde”, via San Miniato 10 Rimini – vaccinazioni adulti

Per maggiori informazioni e per rimanere aggiornati sulle date dei prossimi open day, consulta il sito www.auslromagna.it

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi mail:

Cesena: vaccinazioni.ce@auslromagna.it

Forlì vaccinazioni.fo@auslromagna.it

Ravenna vaccinazioni.ra@auslromagna.it

Rimini vaccinazioni.rn@auslromagna.it