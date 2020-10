Pneumatici, camere d’aria, aspirapolvere, videoregistratore: il Lamone è una discarica

Pneumatici, camere d’aria, libri, un aspirapolvere e un videoregistratore. Sono solo alcuni degli oggetti recuperati nel pomeriggio di venerdì dai ragazzi di Fridays for Future lungo il fiume Lamone. Venerdì 9 ottobre è stata infatti un’altra giornata di sciopero dedicata al clima. Il gruppo faentino di Fridays for Future, però, ha preferito non organizzare una manifestazione in piazza, ma un pomeriggio dedicato alla pulizia degli argini del fiume Lamone. 3 ore di raccolta rifiuti, diversi sacchi riempiti e qualche amara sorpresa hanno evidenziato come il nostro fiume, per alcuni cittadini, non sia altro che una discarica