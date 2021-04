Pneumatici, armadi, poltrone, macerie e rifiuti: discarica sul Lamone

A Reda, nell’area di San Giovannino, l’argine del fiume Lamone da qualche tempo viene utilizzato da ignoti come discarica. Diversi purtroppo i rinvenimenti lungo il percorso fluviale da parte di passanti e residenti: macerie rovesciate lungo l’argine, armadi e altri mobili in pezzi, pneumatici, poltrone, coperture di tetti e rifiuti vari sono stati trovati in questi giorni sull’argine del fiume dal lato di via Reda. Una parte di questi rifiuti è già stata recuperata dagli operatori specializzati dopo le segnalazioni dei cittadini. Altri rifiuti, probabilmente gettati dopo il passaggio degli addetti oppure perché in eccesso rispetto alla capienza dei mezzi comunali, giacciono ancora fra gli alberi dell’area naturale.

Non è la prima volta purtroppo che lungo il fiume avvengono queste scoperte. Piuttosto che recarsi all’isola ecologica o al centro gestito dal Comitato di Amicizia, sono ancora troppe le persone che si disfano di rifiuti, anche ingombranti, negli spazi fuori città.