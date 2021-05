Da ormai qualche giorno è nota l’avversaria della Conad Olimpia Teodora nel primo turno di playoff di Serie A2. Le ragazze ravennati, che hanno vinto la Pool Salvezza guadagnandosi l’accesso alla post season, affronteranno la squadra già matematicamente seconda nella Pool Promozione (Roma, prima, è invece direttamente promossa in A1): la LPM Bam Mondovì.

Sono ufficiali le date e gli orari delle due gare di andata e ritorno, con eventuale golden set previsto nella seconda partita in caso di parità nei punti conquistati (3-0 e 3-1 garantiscono 3 punti, il 3-2 2 punti alla vincente e 1 alla perdente).

La prima partita si giocherà a Ravenna mercoledì 12 maggio alle ore 18, al PalaCosta, mentre il ritorno in Piemonte è in programma per domenica 16 alle 17. Entrambe le gare saranno disputate a porte chiuse in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid.