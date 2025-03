Faenza si arricchisce di un nuovo strumento per conoscere e apprezzare la natura che la circonda, il progetto PlantTag, per riconoscere gli alberi nei parchi di Faenza ideato e proposto da due faentini, Antonio Dal Borgo e Giorgio Della Valle, poi sposato dall’amministrazione comunale.

Grazie a cartellini informativi dotati di QR code, i cittadini e i visitatori delle aree verdi, al momento solo due, potranno scoprire i segreti degli alberi che popolano i parchi della città.

L’iniziativa, nata da un’idea di Antonio Dal Borgo e Giorgio Della Valle e coltivata nel tempo, è stata resa possibile grazie a una campagna di crowdfunding e ha preso il via nei parchi Vespignani (in via Corbari) e della Commenda (in Borgo), con l’obiettivo di estendersi gradualmente ad altre aree verdi cittadine. Ogni cartellino, oltre al nome comune e botanico della pianta, presenta un QR code che, inquadrato con la fotocamera del proprio dispositivo, rimanda a una scheda informativa dettagliata.

PlantTag si rivolge in particolare al mondo scolastico, che ha già dimostrato grande interesse, ma anche a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle specie arboree che abbelliscono i parchi di Faenza. Un modo per avvicinarsi alla natura e per promuovere il rispetto dei luoghi pubblici.

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi raccolti con la campagna di crowdfunding a sostegno di Bee Kind, progetto che si è concluso lo scorso anno ma che continua, con i fondi raccolti non utilizzati, a sostenere nuove attività.

In occasione della Settimana della cultura scientifica e tecnologica, il personale del Servizio Giardini del Comune di Faenza presenterà il progetto PlantTag e condividerà l’importanza degli alberi in città, le sfide che affrontano e il lavoro quotidiano che richiede la loro cura.