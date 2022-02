Ecco le nostre attività di marzo e aprile 2022:

Domenica 6 marzo, ore 16:30

Voli e sorvoli…curiosando per il sistema solare

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Amalia Persico

(attività adatta a bambini a partire dai 6 anni)

**Voleremo attraverso lo spazio alla scoperta del Sistema Solare.**

Martedì 8 marzo, ore 21:00

Le donne che hanno conquistato la Luna

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Amalia Persico (in collaborazione con Linea Rosa)

Introduzione dell’Avvocata Michela Guerra, Consigliera di Linea Rosa

**Una serata sotto il cielo stellato del Planetario per scoprire una sfaccettatura femminile di una delle date più salienti per l’umanità: 20 Luglio 1969. Armstrong atterrerà sulla Luna e pronuncerà la famosa frase, “Questo è un piccolo passo per l’uomo, un gigantesco balzo per l’umanità”. Il gigantesco balzo di un uomo e dei successivi furono possibili grazie allo sforzo di oltre 400.000 persone, uomini e donne con diversi profili lavorativi. Nella serata dedicata alle donne, andremo a spasso nel tempo per riscoprire i personaggi femminili che hanno supportato l’importante primo passo: partiremo dalle radici, dalle sacerdotesse della Luna che conoscevano i cicli Lunari passando da Ipazia a Teano, arriveremo alle importanti Computer Girl, alle “Colored Computers” riscoperte anche tramite le più recenti pellicole come “Il diritto di Contare”, riscopriremo artiste naturalistiche come Maria Clara Eimmart e le dimenticate Mercury 13, fino ad arrivare alle donne ingegneri e alle astronaute che permetteranno di fare un passo femminile sulla Luna con la prossima missione Artemis.**

Domenica 13 marzo, dalle ore 10:30 alle ore 18:00

XXXI GIORNATA INTERNAZIONALE DEI PLANETARI

(in collaborazione con il Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna)

SOTTO LA CUPOLA: “Il cielo di primavera”

ore 10:30 – 11:30 – 14:00 – 15:30 – 17:00

(attività adatta a bambini a partire dai 6 anni)

IN SALA CONFERENZE: “Alla scoperta del sistema solare con la sfera didattica”

ore 14:30 – 16:00 – 17:30

(attività adatta a bambini a partire dai 6 anni)

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO SU PRENOTAZIONE – INGRESSO OFFERTA LIBERA

Sabato 19 marzo, ore 18:00

Birdwatching fra le stelle e nelle nostre valli

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Paolo Alfieri e Giovanni Bettoli

(in collaborazione con Museo NatuRA)

**Serata in collaborazione con Museo NatuRA per parlare della meravigliosa natura che si può osservare nelle nostre valli; ma prima, in compagnia di Paolo Alfieri, cercheremo nel cielo notturno le costellazioni che ci ricordano gli uccelli di cui ci parlerà Giovanni Bettoli.**

Sabato 26 marzo, ore 16:30

A caccia delle costellazioni di Primavera

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

**Sotto la cupola del planetario andremo a cercare le costellazione tipiche del cielo primaverile**

Sabato 26 marzo, ore 21:00

Binocular Classroom

Lezione di astronomia pratica al Parco Baronio; ai partecipanti verrà fornito in uso per la serata un binocolo col quale osservare, dietro indicazioni di un astrofilo, il cielo e le sue curiosità. Per maggiori dettagli vedere su www.arar.it; i prezzi dei biglietti sono: intero 10€, ridotto 8€, soci ARAR 5€.

**Scopriamo insieme il cielo con un semplice binocolo. Una guida vi permetterà di scoprire gli oggetti che popolano la vota stellata.**

Martedì 29 marzo, ore 21:00

Il gemello più giovane e gli orologi impazziti

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Oriano Spazzoli

**Il concetto di “tempo” nella Storia della Scienza dagli antichi agli acceleratori di particelle.**

Programma di aprile 2022

Sabato 2 aprile, ore 18:00

In quanti modi l’universo può ucciderci? Troppi!

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Massimiliano Matteuzzi

(in collaborazione con AAR)

**La luce che proviene fino a noi da oggetti così remoti come quelli celesti è fonte di vita e di grande meraviglia. Purtroppo, molti di questi corpi sono tanto affascinanti quanto distruttivi: possono eliminarci in poco tempo. Supernovae, meteoriti, nuclei galattici attivi sono solo alcuni esempi. Quanti altri ce ne sono? Troppi!**

Martedì 5 aprile, ore 21:00

Le stelle più piccole della Via Lattea

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Massimo Berretti

**Nella Via Lattea abbiamo miliardi di stelle le cui dimensioni, paragonate al nostre Sole, possono essere molto più grandi o molto più piccole. In questa conferenza verrà illustrata la popolazione delle stelle nane che sono la maggioranza nella Via Lattea.**

Domenica 10 aprile, ore 16:30

Da grande voglio fare l’astronauta

Sotto la cupola del Planetario e in sala conferenze

(attività adatta a bambini a partire dagli 8 anni)

**Pomeriggio dedicato allo Spazio e all’Astronautica; attività varie per ragazzi con lancio di razzi.**

Martedì 12 aprile, ore 21:00

SORELLA LUNA

Osservazione della Luna al telescopio dalla terrazza del Planetario

**Attraverso i telescopi messi a disposizione dall’ARAR potrete osservare la Luna ed i suoi crateri. La serata sarà accompagnata dalla spiegazione del cielo visibile in questo periodo.**

Martedì 19 aprile, ore 21:00

Samantha nello spazio

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Claudio Balella

**Samantha nella sua precedente missione da record in attesa del nuovo lancio nello spazio.**

Sabato 23 aprile, ore 16:30

La danza dei pianeti: dove sono nel Cielo e nello spazio

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Oriano Spazzoli

(attività adatta a bambini a partire dagli 8 anni)

Se dovesse cambiare qualcosa o decidessimo di aggiungere qualche appuntamento, il programma sarà modificato e ne sarà data notizia sui nostri social.

Per tutte le attività i posti sono limitati e la prenotazione è sempre obbligatoria; ove non specificato diversamente, il biglietto di ingresso è di € 5 intero, € 2 ridotto e € 1 per i soci.

ATTENZIONE!

Si potrà accedere al Planetario solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 sia digitale che cartacea. Tale certificazione non è per il momento richiesta ai bambini di età inferiore ai 12 anni. E’ obbligatorio l’uso della mascherina ffp2 a partire dai 6 anni.