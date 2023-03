Diventa oggi operativa con la firma del Protocollo tra Trenitalia Tper e le Associazioni dei Consumatori, la Conciliazione Paritetica per gli utenti del trasporto ferroviario dell’Emilia-Romagna. Un primo importante traguardo previsto da uno specifico addendum al contratto di servizio che, oltre alla conciliazione ora attivata, prevede il pieno coinvolgimento delle associazioni dei consumatori nella redazione della Carta dei Servizi e l’effettuazione di proprie indagini sulla qualità del servizio ferroviario.

Gli utenti del trasporto ferroviario dell’Emilia-Romagna che ritengono di aver subito un disservizio, non riconosciuto attraverso il reclamo, ora potranno utilizzare la procedura di conciliazione paritetica. Una procedura rapida e gratuita che può consentire di risolvere in forma concreta e facilmente accessibile la controversia, prima che questa si trasformi in contenzioso davanti ad un giudice.

Le associazioni presenti nel Comitato Regionale degli Utenti e Consumatori (CRCU), ACU –ADICONSUM – ADOC – ASSOUTENTI – CITTADINANZATTIVA – CODICI – CONFCONSUMATORI – FEDERCONSUMATORI – LEGA CONSUMATORI – U.DI.CON e UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, esprimono la loro soddisfazione per il risultato raggiunto con la fattiva collaborazione dell’assessore Andrea Corsini della Regione Emilia-Romagna e dall’a.d. Alessandro Tullio di Trenitalia Tper. Le stesse associazioni si propongono nell’immediato di facilitare la massima diffusione tra gli utenti della procedura di conciliazione, condizione necessaria per il suo successo.