Il Gruppo Disabilità Faenza insieme all’associazione Cinquanta per Mille lanciano la 2° edizione della Giornata Volontaria Senza Auto a Faenza per sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni di vita delle persone con disabilità e diffondere i valori dell’inclusione, della solidarietà e della sostenibilità.Dopo l’ottimo riscontro avuto l’anno scorso le cinque associazioni della rete e l’associazione Cinquanta per Mille, con il Patrocinio del Comune di Faenza e la Consulta del Volontariato, in collaborazione con il Museo Carlo Zauli e con il supporto della BCC ravennate forlivese e imolese come Green Partner, organizzano sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 la seconda edizione della Giornata Volontaria Senza Auto a Faenza. Due splendide giornate dall’anima eco-friendly rivolte alla cittadinanza ricche di iniziative car free a contatto con la natura, la cultura e il movimento.

La Giornata Volontaria Senza Auto è una manifestazione importante nata per sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni di vita delle persone con disabilità, sostenere le loro famiglie e diffondere i valori dell’inclusione, della solidarietà e della sostenibilità.

Inoltre gli organizzatori si propongono di coinvolgere le persone con disabilità nell’organizzazione e gestione di un evento life style come specchio dei propri piccoli eventi quotidiani, incoraggiare la cittadinanza a riscoprire e preservare la bellezza ed integrità del proprio territorio, stimolare uno stile di vita più sano per se stessi e per l’ambiente e accrescere la sensibilità per l’inclusione, il volontariato e la mobilità sostenibile.

Sono state coinvolte le associazioni del nostro territorio che si occupano di ambiente, inclusione, cultura e sport nella consapevolezza che per “educare al cambiamento” bisogna “essere insieme il cambiamento”. Ogni associazione proporrà fantastiche attività in quattro categorie esperienziali: Inclusione, Ecologia, Movimento e Cultura. Completa il tuo percorso e vinci Più benessere per te!

È la sfida proposta dal gruppo Disabilità Faenza a chi parteciperà alle 4 diverse esperienze nelle 4 diverse categorie e ritirare un fantastico regalo presso La Bottega della Loggetta in Piazza 2 Giugno n°7 a Faenza (da lunedì16 maggio al mercoledì 15 giugno).

Alcune delle organizzazioni che hanno aderito sono: Circolo Legambiente Lamone Faenza, Wild Dog Training, Guardie Ecologiche Volontarie Faenza, AVULSS di Faenza, Il Mondo che Vorrei, Amici delle cicogne Faenza, Palestra di Comunità SANO Medical Fitness, Piccola Oasi Lilly e i vagabondi, Associazione Sportiva Disabili Dilettantistica Faenza , Arcieri Faentini, School of Santhi Yoga, Gaeta AnnaGiochi Eurekakids, CinquantaPerMille, Torre di Oriolo, Torre dell’Orologio -Associazione Culturale, Più Benessere Osteopatia, Palestra Jlab Faenza, New Faenza Baseball , Amici della Fontana Monumentale di Faenza, Chen Fa, Orienteering Carchidio–Gruppo Disabilità Faenza Strocchi, Autismo Faenza, Museo Carlo Zauli, CiòSkate School, Torre dell’Orologio, Pro Loco Faenza, Flycildrene tante altre…Il Gruppo Disabilità Faenza, rete che riunisce cinque associazioni del territorio: Anffas Faenza, AutismoFaenza, A Mani Libere, AnmicSì stare insieme e Genitori Ragazzi con Disabilità insieme all’associazione Cinquanta per Mille ringraziano la cittadinanza per la partecipazione e promozione, alle associazioni che hanno aderito all’iniziativa ed un particolare riconoscimento alla BCC, Decathlon, Reale Mutua, Agenzia Hoop, Biotex, Più Benessere Osteopatia, Eurekakids Faenza e Sano Medical Fitnessper il loro prezioso supporto a favore dello sviluppo motorio e cognitivo delle persone con disabilità.

Per chi desidera aiutare le persone con disabilità può donare online con carta di credito o Paypal oppure tramite bonifico e scegliere l’attività che desidera sostenere direttamente sul nostro sito: https://gruppodisabilitafaenza.it/dona-ora/