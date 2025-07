“Nel pomeriggio di sabato 5 luglio, in pieno giorno, un cittadino ha subito un aggressione in centro a Pinarella di Cervia ad opera di due personaggi, apparentemente nord africani “armati” di pittbull, hanno cercato di derubare il malcapitato, che è riuscito a sfuggire al tentativo di furto non senza morsi e graffi del cane aizzato contro di lui.

Ci pare evidente che Pinarella di Cervia, una località vocata principalmente al turismo per famiglie, stia subendo da anni le conseguenze di un totale lassismo da parte dell’amministrazione comunale cieca e sorda di fronte ad innumerevoli e reiterati episodi di soprusi e abusivismo. Gruppi di extracomunitari che vivono e bivaccano indisturbati in locali non idonei, bande specializzate in spaccio e furto e altri reati perpetrati alla luce del sole.

Ci auguriamo che l’apertura del posto di Polizia su Pinarella di Cervia concorra a ripristinare un senso di legalità perduta sul territorio e restituisca aree verdi e urbane a cittadini e turisti.

Fratelli d’Italia, da un anno a questa parte in consiglio comunale, si batterà in ogni sede perchè Pinarella e tutto il territorio cervese, torni ad essere un luogo sicuro ed accogliente.”

Pittalis Annalisa capogruppo consigliere

Gino Guidi consigliere

Fratelli d’Italia Cervia