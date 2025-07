“Mentre il territorio avrebbe bisogno di cura e attenzione, l’amministrazione comunale si dimostra ancora una volta incapace di gestire anche le più basilari esigenze della comunità. È sotto gli occhi di tutti il degrado in cui versano numerose aree verdi, in particolare quelle situate sul lungomare retrostante gli stabilimenti balneari, zone ad alta densità turistica che dovrebbero rappresentare un biglietto da visita per il nostro territorio.

Le ditte incaricate dello sfalcio dell’erba e della manutenzione operano in maniera palesemente insufficiente, e l’assenza totale di controllo da parte dell’ente pubblico rende tutto ancora più grave. Questa inerzia amministrativa comporta non solo un danno evidente al decoro urbano, ma anche un rischio concreto per la salute pubblica. La vegetazione incolta favorisce infatti la proliferazione di zanzare, potenziali vettori di malattie, aggravando ulteriormente una situazione già compromessa.

La giunta continua a dare prova di inadeguatezza, incapace di affrontare le emergenze reali che toccano la vita quotidiana dei cittadini. A fronte di un territorio che chiede interventi concreti e urgenti, l’amministrazione risponde con passerelle istituzionali, tagli di nastri e foto di rito. È il trionfo della propaganda sulla sostanza, dell’apparenza sulla responsabilità.

I cittadini meritano un’amministrazione presente, attenta, capace di garantire servizi essenziali e tutelare il bene comune. Questo silenzio assordante e questa immobilità sono inaccettabili. Serve un cambio di passo deciso e urgente: il nostro territorio non può più permettersi un governo assente.”

Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Cervia

Annalisa Pittalis capogruppo