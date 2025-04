“Siamo a dir poco sconcertati per la mancata assegnazione della gestione parcheggi, dell’area denominata “ Parcheggio Europa” al consorzio Discover Cervia, che si occupa della promozione di strutture turistico economiche del territorio, come avvenuto negli ultimi anni. Il senso era quello di dare una risposta agli alberghi ma non solo, della zona, che necessitavano di posti auto per i propri clienti. Agevolare insomma chi lavora con i turisti che restano più giorni nel territorio, utilizzando i servizi offerti dai negozi, bar e ristoranti. Il consorzio inoltre, avrebbe potuto finanziare le spese necessarie per continuare e svolgere le proprie attività. Alberghi e stabilimenti balneari quindi dovranno vedersela con una società pugliese che si è assegnata l’ area, li’ solo ed esclusivamente per far cassa. La parte piu’ allarmante è che con ogni probabilità, la nostra amministrazione sta seguendo lo stesso concetto.

Con altrettanta mancanza di visione e buon senso, questa “illuminata” amministrazione pare voglia posizionare sul demanio in pieno Waterfront di Milano Marittima una TORRE!. Non sono al corrente di che tipo di attrazione si tratti esattamente ma, visto le premesse, non mi stupirei se si trattasse di un’ animazione simile ad un gigantesca struttura da Luna Park!, proprio quello che serviva a Milano Marittima per affondare definitivamente.

Siamo profondamente preoccupati nel constatare la mancanza di sensibilità e visione su un territorio così ricco e complesso, in cui il turismo svolge un ruolo fondamentale per cui questa amministrazione dimostra di non essere assolutamente preparata.”

Pittalis Annalisa capogruppo consigliare FdI comune di Cervia