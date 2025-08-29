“In settimana ho depositato in Consiglio comunale un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulle tempistiche di realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Cella, tra le frazioni di Santo Stefano e Carraie.

L’interrogazione chiede in particolare:

– La data di avvio dei lavori e il cronoprogramma aggiornato;

– Lo stato delle procedure di gara o di affidamento;

– I costi complessivi dell’opera e la quota a carico del Comune rispetto ai contributi regionali;

– Eventuali criticità o ritardi nella realizzazione.

Gli abitanti di Santo Stefano e Carraie aspettano da tempo questa pista ciclopedonale e meritano risposte chiare. È un’opera importante per la sicurezza e la mobilità sostenibile. Con la mia interrogazione voglio assicurarmi che il progetto resti una priorità e che le due frazioni non vengano messe in secondo piano.”

Staloni (Avs)