La consigliera comunale del Partito Democratico Fama Lo ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere aggiornamenti sulla progettazione e sui tempi di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Classe e Fosso Ghiaia, attesa da anni dai cittadini delle due località.

Come riportato nella risposta dall’assessore Massimo Cameliani, l’intervento – dal titolo “Realizzazione di nuovo percorso pedonale ciclabile di collegamento tra gli abitati di Fosso Ghiaia e Classe” – prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, con quota regionale pari all’80% e quota comunale del 20%.

Il finanziamento è già garantito e il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è stato approvato in linea tecnica il 30 dicembre 2024.

Nel corso del 2025 sarà avviata la procedura di esproprio e aggiornata la documentazione progettuale, seguita dalla Conferenza dei Servizi, che definirà gli ultimi passaggi autorizzativi. L’avvio dei lavori è stimato per la fine dell’autunno 2026, con una durata prevista di circa dieci mesi. In attesa della realizzazione definitiva dell’intervento, l’amministrazione continuerà a monitorare le condizioni di sicurezza dell’area, ponendo attenzione alle esigenze di pedoni e ciclisti lungo il tracciato di collegamento.

«La realizzazione della pista ciclabile tra Classe e Fosso Ghiaia – afferma la consigliera Fama Lo – rappresenta un intervento molto atteso dalla cittadinanza e di grande importanza per la sicurezza e la mobilità sostenibile del nostro territorio. Continueremo a monitorare ogni fase del percorso progettuale e amministrativo affinché l’opera possa essere completata nei tempi previsti.»