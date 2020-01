Finisce un’epoca a Brisighella. Dopo 36 anni di attività, la realtà imprenditoriale che gestiva la piscina delle terme di Brisighella ha deciso di non continuare a portare avanti l’impianto L’annuncio era stato dato l’ultimo dell’anno dalla stessa Loredana Merendi, una dei soci della piscina, sul proprio profilo Facebook. Ora la decisione è ufficiale:

“Sto pensando che arriva il 2020, anno da me atteso come un traguardo e così con una stretta al cuore che Vi rendo partecipi della decisione presa malinconicamente, da me ed i miei soci, di lasciare la gestione della PISCINA TERME DI BRISIGHELLA dopo ben 36 estati passate lì con chi ha voluto trascorrervi anche solo qualche ora della sua vita, dei suoi anni, scambiando spesso qualche chiacchiera od anche solo una semplice parola con me…ho visto crescere intere generazioni di Brisighellesi e ciò mi rende orgogliosa del tempo passato, non potete capire che effetto fa vedere i ragazzini degli anni 80 e poi 90 ed anche 2000 e 2010, che tanto mi hanno fatto divertire e pure arrabbiare (certe volte), crescere ed a loro volta portare i loro figli e qualche volta nipoti…insomma una vita trascorsa lì piena di sensazioni, sentimenti, emozioni a volte belle, bellissime altre impegnative, ma pur sempre di crescita. Ci sono persone che mi hanno capita, sostenuta ed apprezzata, altre che non hanno inteso con quanto impegno e dedizione ho cercato di portare avanti questo lavoro per tanti anni prima insegnando a nuotare poi rimanendo a controllare che nessuno si facesse male in acqua ed infine occupandomi della gestione completa di tutto in questo impianto così impegnativo anche per la sua potenziale pericolosità, ottenendo con successo che tutto andasse bene senza gravi incidenti. GRAZIE di cuore quindi a chi mi ha voluto bene regalandomi emozioni anche forti e pure a chi non mi ha compresa (in fondo sono una persona ‘tosta’ che tanto dà e tanto pretende). GRAZIE a chi ha lavorato e collaborato con me GRAZIE a chi ricorda il mio babbo, nonno Alfredo, che tanto mi ha aiutata”