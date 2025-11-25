Piove all’interno delle stanze del municipio di Faenza

Piove all’interno delle stanze del palazzo comunale di Faenza. Infiltrazioni dal tetto in diversi locali in questi giorni di maltempo. Purtroppo non si tratta di una novità per il municipio manfredo. Per l’intera riqualificazione della copertura sarebbero necessari importanti investimenti. Sono recenti i lavori di restauro, ad esempio, del Salone delle Bandiere e dell’ex ufficio tributi. Un lungo cantiere, con le gru in piazza Nenni, costato 980 mila euro. 443 mila garantiti dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso il Dipartimento nazionale della Protezione Civile