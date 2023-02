“Nel pomeriggio di martedi 31 gennaio, per iniziativa della Campagna “Per il Clima – Fuori dal Fossile” e della “Rete nazionale No Rigassificatori-NoGnl”, un’affollata assemblea nazionale, che ha riunito da remoto decine di delegazioni delle realtà ambientaliste di tutto il Paese, ha sancito la volontà di costruire un appuntamento di mobilitazione per dire no ai rigassificatori, al potenziamento delle trivellazioni e ai nuovi gasdotti, e fare pressione per una decisa svolta verso le energie rinnovabili, un nuovo modello energetico, la democrazia e la Pace, ed ha indetto per la giornata di

SABATO 11 MARZO 2023 una MANIFESTAZIONE NAZIONALE che si svolgerà a PIOMBINO.

Il Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile” era naturalmente parte attiva dell’ assemblea ed ha condiviso la decisione, impegnandosi non solo ad essere presente all’ appuntamento piombinese, ma anche a costruire a Ravenna un percorso di mobilitazione, da oggi all’ 11 marzo, e che si protrarrà nei mesi successivi.

Se Piombino infatti è il sito di prima linea dell’aggressione del sistema fossile, e già entro pochissimo tempo vedrà arrivare nel proprio porto la mega-struttura rigassificatrice, Ravenna è il luogo dove non solo arriverà a breve scadenza il secondo impianto previsto dai piani dei grandi enti energetici, del Governo nazionale e di quello regionale, con l’avallo delle istituzioni locali, ma è anche uno dei territori dove insiste massimamente la presenza di strutture collegate al gas ed alla sua estrazione, e dove è particolarmente significativo l’impatto di tali presenze sulla vita quotidiana, a partire dalla qualità dell’aria, le conseguenze sulla salute, il contributo alla catastrofe climatica, la dipendenza complessiva da un sistema i cui veri beneficiari sono solo i profitti dei colossi del fossile. Una dipendenza dalla quale non ci libereremo mai se si continua ad investire nelle fonti fossili anziché iniziare a ridurne la presenza e l’importanza.

La solidarietà a Piombino e ai suoi comitati è quindi indispensabile per far crescere la consapevolezza e la lotta anche a Ravenna.

Pertanto, il Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile” invita la società civile ravennate a farsi parte attiva nel voler contrastare la deriva fossile in atto, che allontana di molti decenni quella transizione ecologica che tutti dicono di auspicare.

Il Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile” organizza la partecipazione del nostro territorio alla manifestazione di Piombino ed invita le persone interessate a segnalare la propria disponibilità, contattando fuoridalfossile.coordravenna@gmail.com e contribuire al calendario delle iniziative che precederanno e seguiranno la scadenza dell’ 11 marzo.”

Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile”