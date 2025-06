Continua la battaglia per i pini: questa volta in via Maggiore. Il Comitato Salviamo i Pini di Lido di Savio e Ravenna ha depositato in Questura un esposto dopo che mercoledì sono stati sottoposti a prove di trazione alcuni alberi di via Maggiore, uno dei quali è poi stato prontamente abbattuto. Il gruppo di cittadini avrebbe riscontrato delle irregolarità nei lavori