Per celebrare la bellezza della fioritura dei meleti, Pink Lady® ha organizzato un evento per famiglie e bambini, “Arte in frutteto”, dedicato alla biodiversità, all’arte e alla natura, che si terrà sabato 5 aprile presso l’Azienda Agricola Donati Giuliano, a Faenza.

Il programma della mattinata prevededue laboratori creativi sotto la guida degli esperti dell’Associazione “Fatti d’Arte”, che stimoleranno la fantasia e la manualità dei bambini:

• Laboratorio di Pittura con Acquerelli e Fiori: i bambini avranno l’opportunità di dipingere i delicati fiori di melo, simbolo della fioritura che segna la vita nel frutteto. Impareranno le tecniche di acquerello, scoprendo non solo la bellezza della natura, ma anche l’importanza delle api e di altri insetti fondamentali per l’impollinazione. Un’occasione per sviluppare la propria creatività e comprendere come, grazie all’impollinazione, la vita nel frutteto prenda vita ogni anno, alimentando un ecosistema ricco e vitale.

• Laboratorio di Trucco Teatrale: I bambini avranno la possibilità di diventare protagonisti della natura, trasformandosi in api, farfalle, coccinelle e fiori grazie alla magia del trucco teatrale. Questa esperienza stimola la fantasia, permettendo ai bambini di esplorare il frutteto attraverso il gioco e discoprire gli animali che rendono vivo il frutteto di Pink Lady®: dalle api che impollinano i fiori ai piccoli insetti che contribuiscono a mantenere l’equilibrio naturale. Un’occasione unica per imparare, divertendosi,come ogni creatura svolga un ruolo fondamentale nell’ecosistema del frutteto.

Nel corso dell’evento, Giuliano Donati, produttore parte dell’Associazione Pink Lady®, guiderà bambini e famiglie alla scoperta della filiera 100% italiana, tracciabile, certificata e sostenibile. Durante la visita, Giuliano condividerà la sua esperienza diretta nel frutteto, raccontando come lavora ogni giorno per prendersi cura dei suoi meli.Si concentrerà in particolare sull’importanza del periodo della fioritura, spiegando tutti gli accorgimenti necessari per garantire un buon raccolto, dallaprotezione dei fiori all’impollinazione, fino alla cura costante che assicura la qualità della mela Pink Lady®. Un’opportunità unica per apprendere direttamente da chi, con passione e dedizione, protegge l’ambiente e garantisce la qualità del frutto che arriva sulla nostra tavola.

Durante la mattinata, i partecipanti potranno gustare una merenda speciale interamente dedicata a Pink Lady®, che offrirà diverse interpretazioni della mela in molteplici forme e preparazioni. Dall’aroma fresco del succo di frutta a un dolce tortino dal gusto unico di Pink Lady®, questa merenda sarà un’occasione perfetta per scoprire la qualità e la versatilità di questa mela straordinaria.

Iscrizioni e Partecipazione

L’evento è gratuito e aperto a famiglie con bambini (fino a un massimo di 20 famiglie). L’attività è pensata per bambini dai 6 ai 12 anni.

L’incontro inizierà alle 9:30 e terminerà alle 12. I genitori interessati a iscrivere i propri figli alle attività di laboratorio, che sono a scelta, sono invitati ad inviare una mail a infofattidarteassociazione@gmail.com per confermare la partecipazione e specificare a quale dei due laboratori si desidera partecipare.

Si consiglia di vestire i bambini con abbigliamento comodo e adeguato per stare all’aperto, poiché l’evento si svolgerà nel frutteto.

In caso di pioggia, l’attività sarà rimandata al sabato successivo, 12 aprile 2025.

Corporate Background Pink Lady®

Creata da più di 25 anni, l’Associazione Pink Lady® Europe riunisce oggi 3.180 produttori, 13 distributori autorizzati e 10 vivaisti italiani, francesi e spagnoli. Questo modello innovativo di collettivo agricolo si è costituito e cresce sulla base di valori di equità e di solidarietà. Pink Lady® Europe si impegna per lo sviluppo di una produzione responsabile e attenta alle persone così come alla natura, e si fa garante di una qualità impeccabile. I produttori si impegnano ogni giorno con passione per offrire a tutti gli amanti della mela un frutto dal gusto unico.