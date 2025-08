Pini di Lido di Savio: la giunta non risponde sugli interventi precedenti le prove di trazione

Nuovo scontro in consiglio comunale per i pini di viale Romagna a Lido di Savio ed ennesimo presidio del gruppo di cittadini che si è schierato contro gli abbattimenti. Il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha presentato un question time chiedendo chiarimenti sugli interventi che hanno preceduto gli ultimi 10 abbattimenti del 17 giugno. Al centro delle critiche del decano dell’opposizione e del comitato “Salviamo i pini di Lido di Savio e di Ravenna” è la rimozione della pavimentazione che ha preceduto le prove di trazione con le quali è stata stabilita la sorte degli alberi. Una rimozione che avrebbe compromesso l’ancoraggio dei pini al terreno.