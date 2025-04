Pini di Lido di Savio. Il Tar accoglie la sospensiva: nessun abbattimento prima dell’udienza

A Lido di Savio non si potrà abbattere nessun pino fino al 15 maggio. Il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto la richiesta di sospensiva di urgenza depositata dal comitato ‘Salviamo i Pini di Lido di Savio e Ravenna’ venerdì scorso, dopo che il Comune aveva disposto l’abbattimento di 6 pini in viale Romagna. A impedire gli abbattimenti questa mattina sono stati i membri del comitato con un presidio, finché poco prima delle 12 non è arrivata la notizia dal Tar. Fino al giorno fissato per l’udienza che vede contrapposto il gruppo di cittadini e il Comune, quest’ultimo non potrà emanare ordinanze di abbattimento. La decisione definitiva sui pini di viale Romagna poi spetterà al Tribunale