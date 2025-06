Pini di Lido di Savio. I cittadini: “Non vogliamo fermare il Parco Marittimo, ma vogliamo tutelare gli alberi”

Fermati per la seconda volta gli abbattimenti di pini a Lido di Savio, in viale Romagna. Fra lunedì e martedì era in programma l’abbattimento di due piante. Dopo aver manifestato domenica, lunedì mattina alcuni cittadini del gruppo “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”, insieme a Italia Nostra, sono riusciti con la loro presenza a fermare il cantiere. I cittadini contestano la perizia che ha giudicato gli alberi “pericolosi”. Secondo gli agronomi consultati dai cittadini le piante sarebbero in buona salute. Il 10 luglio è prevista una nuova udienza al Tar. Nel frattempo è stato depositato un esposto in Procura