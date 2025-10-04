Due esperti internazionali in visita a Ravenna, per i pini di Lido di Savio. I dottori forestali ed arboricoltori Martin Erb e Jaime Miguel, di “Tilia Baumpflege AG”, team svizzero che si occupa di cura e manutenzione di alberi, anche con l’utilizzo di prove di trazione con il metodo Elasto/Inclinometrico e collaboratori dell’ingegner Lothar Wessolly, l’ideatore delle prove di trazione, saranno in visita a Ravenna, ospiti del gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”.

Il dottor Erb è coautore, con l’ingegner Wessolly, del notissimo manuale dedicato alle prove di trazione “Baumstatik und Baumkontrolle”, edito a Berlino e giunto alla seconda edizione nel 2014. Il dottor Erb e il dottor Miguel visiteranno ed analizzeranno i pini di viale Romagna a Lido di Savio, al centro di un impegno che dura da oltre un anno da parte dei cittadini che chiedono la tutela del doppio filare alberato.

Già precedenti valutazioni tecniche, prima del dottor Cantiani, e poi dell’ingegner Wessolly, con il supporto del dottor Daniele Zanzi, hanno stabilito che gli alberi non sono da abbattere, contrariamente alla perizia in mano al Comune di Ravenna.

I due esperti potranno quindi fornire un ulteriore contributo sull’effettiva situazione dei 39 pini di viale Romagna. Dei risultati delle valutazioni, e di molto altro, si parlerà in un incontro pubblico con i due esperti dal titolo “Cura, analisi, gestione e tutela degli alberi in ambito urbano”, che si terrà a Ravenna mercoledì 8 ottobre, alle ore 18.00, al Circolo Aurora di via Ghibuzza n. 12.

Seguirà un altro incontro a Cervia, giovedì 9 ottobre, nella Sala 25 Aprile, in piazza 25 Aprile n. 11, dove verrà valutata anche la situazione conseguente la grave tempesta che ha provocato la recente strage dei pini così importanti per la qualità urbana di Milano Marittima.

Ad entrambi gli incontri interverrà anche il dottor Giuseppe Curina, agronomo ed esperto di piante medicinali, che illustrerà le proprietà balsamiche e curative degli alberi, in particolare dei pini domestici. Moderatrice Jacopa Stinchelli, curatrice artistica e ideatrice e conduttrice della trasmissione radiofonica “La Voce degli Alberi”, nonché attivista per la tutela degli alberi di Roma, la sua città.

Collaborano all’iniziativa Animal Liberation odv, Auxilia – Onlus odv, Coordinamento Ravennate Per il Clima – Fuori dal Fossile, Italia Nostra sezione di Ravenna, ONDA – Organismo Nazionale Difesa Alberi, Rete No Rigass No Gnl.