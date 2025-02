Pini di Lido di Savio. Continua l’azione legale dei cittadini: “Convinti debba essere il tribunale a decidere”

Giovedì nuova udienza in tribunale per i pini di viale Romagna a Lido di Savio. I cittadini e le associazioni scesi in campo per evitare gli abbattimenti degli alberi hanno presentato un reclamo, dopo la decisione del giudice del Tribunale che si è dichiarata non idonea a giudicare il ricorso d’urgenza presentato “per danno alla salute conseguente l’abbattimento di 50 alberi sanissmi di oltre 50 anni”. L’udienza sarà preceduta da un nuovo presidio in viale Randi. Nel frattempo, sono iniziate le prove di carico sugli alberi inizialmente classificati come da abbattere, anche senza aver svolto le verifiche tecniche, all’interno del progetto del Parco Marittimo.