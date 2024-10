Pini di Lido di Savio: Comune disposto a valutare le osservazioni della petizione nata per fermare gli abbattimenti

Il Comune di Ravenna si è dichiarato disponibile a valutare le osservazioni presentate dalla petizione per fermare l’abbattimento dei 50 pini a Lido di Savio. È andata in scena lunedì pomeriggio la commissione consiliare dedicata alla raccolta firme organizzata in questi mesi e sottoscritta da privati cittadini, commercianti, turisti, proprietari di seconde case del lido ravennate sul destino di viale Romagna.

La presenza dei pini è a rischio a causa del progetto del Parco Marittimo che, per rivalorizzare il rapporto tra ambiente, spiaggia e lidi, vorrebbe sostituire i pini con latifogli considerati, dai progettisti del parco, più idonei all’habitat circostante e più idonei a permettere il passaggio della luce per migliorare la vivibilità dell’ambiente urbano.

L’assessore Del Conte ha voluto difendere la scelta di intervenire su viale Romagna, stabilita dall’amministrazione dopo le sollecitazioni arrivate dal consiglio territoriale e da alcune associazioni. Negli anni sono state diverse le segnalazioni di degrado della pavimentazione causate dalle radici dei pini.