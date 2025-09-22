Conclusa la stagione balneare, lunedì 29 settembre riprenderanno i lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana del lungomare tra Pinarella e Tagliata, sospesi ad aprile per non interferire con le attività economiche e commerciali presenti nell’area.

Il termine dei lavori, iniziati nell’autunno 2023, è previsto entro la fine dell’anno. L’intervento, finanziato con 5,5 milioni di euro dal PNRR – Next Generation EU, prevede il rifacimento di viale Italia, nel tratto tra viale Piemonte e viale San Marino (a doppio senso di marcia) e tra viale Emilia e viale De Amicis. In programma anche il rifacimento degli stradelli a mare di viale Piemonte e viale Emilia e la realizzazione di aiuole ornamentali lungo tutto il viale.

Il tratto finale di viale Italia sarà realizzato a raso con asfalto colorato, già adottato in precedenza: una soluzione che migliora la visibilità e contribuisce a ridurre albedo e temperatura percepita. Negli stradelli a mare, invece, l’asfalto verrà sostituito con materiali naturali e permeabili, per un migliore comfort visivo e termico e per eliminare le barriere architettoniche.

Durante l’esecuzione dei lavori sono previste modifiche alla viabilità, che saranno comunicate con largo anticipo tramite cartellonistica. Le aree interessate dai cantieri verranno chiuse al traffico, garantendo comunque l’accesso a residenti, attività e mezzi di soccorso.

Il sindaco Mattia Missiroli e l’assessore ai lavori pubblici Mirko Boschetti sottolineano l’importanza del progetto:

«Questo intervento consentirà di rigenerare e riqualificare il lungomare di Pinarella e Tagliata, rendendo le aree più vivibili, funzionali e integrate con l’ambiente circostante e la pineta. In prospettiva diventeranno sempre più luoghi di iniziative per turisti e cittadini. Il PNRR ci ha dato l’opportunità di investire in un’area amata dalle famiglie, che negli ultimi anni si è distinta per energia e vivacità, anche grazie ai tanti eventi ospitati».